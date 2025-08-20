Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Cronaca
"Città che legge", nuovi progetti
20 ago 2025
SARA FERRERI
Cronaca
"Città che legge", nuovi progetti

Dopo aver ottenuto, per la prima volta, dal Centro per il Libro e la Lettura (istituto autonomo del Ministero della Cultura) la qualifica di "Città che legge", Jesi è stata premiata dallo stesso centro con il bando "Città che legge 2024" - ottenendo un finanziamento di 2mila euro per il progetto dal titolo "Fatti di storie - #JesiLegge" che partirà tra ottobre e novembre. Jesi ha infatti conquistato l’ottavo posto nella graduatoria riservata ai Comuni tra i 15mila e i 50mila abitanti.

"Tra le azioni previste – spiegano dal Comune - ci sono: la formazione congiunta di tutti gli attori che operano nel campo della promozione della lettura o che utilizzano la lettura nelle loro attività (bibliotecari, insegnanti, educatori e operatori culturali, librai, volontari, operatori sanitari, educatori,ecc.); l’allestimento di biblio-corner in luoghi diversi dalle biblioteche; la promozione di tavoli di co-progettazione che coinvolgano tutti gli attori della filiera del libro (biblioteche pubbliche e scolastiche, scuole di ogni ordine e grado, librerie e associazioni culturali, Enti locali, strutture sanitarie e sociali, centri per anziani…) all’interno dei quali definire strategie condivise per rendere la lettura un’abitudine diffusa e un mezzo di inclusione sociale, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione.

