"Città che legge", nuovi progetti

Dopo aver ottenuto, per la prima volta, dal Centro per il Libro e la Lettura (istituto autonomo del Ministero della Cultura) la qualifica di "Città che legge", Jesi è stata premiata dallo stesso centro con il bando "Città che legge 2024" - ottenendo un finanziamento di 2mila euro per il progetto dal titolo "Fatti di storie - #JesiLegge" che partirà tra ottobre e novembre. Jesi ha infatti conquistato l’ottavo posto nella graduatoria riservata ai Comuni tra i 15mila e i 50mila abitanti.

"Tra le azioni previste – spiegano dal Comune - ci sono: la formazione congiunta di tutti gli attori che operano nel campo della promozione della lettura o che utilizzano la lettura nelle loro attività (bibliotecari, insegnanti, educatori e operatori culturali, librai, volontari, operatori sanitari, educatori,ecc.); l’allestimento di biblio-corner in luoghi diversi dalle biblioteche; la promozione di tavoli di co-progettazione che coinvolgano tutti gli attori della filiera del libro (biblioteche pubbliche e scolastiche, scuole di ogni ordine e grado, librerie e associazioni culturali, Enti locali, strutture sanitarie e sociali, centri per anziani…) all’interno dei quali definire strategie condivise per rendere la lettura un’abitudine diffusa e un mezzo di inclusione sociale, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione.