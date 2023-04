Città Creative, guida Fabriano

Conference nazionale delle città creative Unesco, Fabriano confermata a capo del coordinamento. Si è svolta a Torino l’assemblea annuale delle 13 città creative italiane Unesco: Alba, Bergamo, Biella, Bologna, Carrara, Como, Fabriano, Milano, Modena, Parma, Pesaro, Roma e Torino. Per Fabriano, Città Creativa Unesco per il Network Crafts and Folk art, sezione Artigianato, Arti e Tradizioni popolari, hanno partecipato l’assessore delegato Maura Nataloni e Vittorio Salmoni, Focal point di Fabriano Creativa. All’assemblea sono intervenuti i rappresentanti delle 13 città creative italiane, che hanno apprezzato il ruolo di regia e le attività svolte nell’ultimo mandato e, in conclusione, hanno confermato fino a fine 2024 il coordinamento nazionale uscente, alla guida del quale rimane Fabriano, coadiuvato dall’ufficio di coordinamento composto da Carrara e Pesaro. "Si tratta di un riconoscimento importante per la città di Fabriano - ha dichiarato l’Assessore comunale con delega Unesco Maura Nataloni - non solo perché avvenuto in modo unanime da parte di tutte le altre città creative italiane, ma perché rappresenta un atto di fiducia di cui sentiamo la responsabilità e per il quale garantiremo il dovuto impegno".