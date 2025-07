"Città Creative" Unesco, Fabriano ha presentato l’European Paper Route

I delegati di 350 "Città Creative" di oltre 100 Paesi si sono riuniti in occasione della settima Annual Conference del Network Città Creative Unesco, organizzata dall’Unesco in collaborazione con Enghien-les-Bains, Città Creativa appartenente al cluster Media Arts, a Parigi. C’era anche Fabriano.

La cerimonia inaugurale è stata presenziata da Ernesto Ottone, Assistant Director-General for Culture of Unesco, Philippe Sueur, sindaco di Enghien-les-Bains, e Ms Denise Bax, segretaria di Uccn che ha presentato un report dell’attività.

Sul tema Cultura e intelligenza artificiale i rappresentanti delle città creative di tutto il mondo hanno analizzato modi innovativi per integrare l’Ia con lo sviluppo della cultura, promuovendo uno sviluppo urbano sostenibile. Il programma della Conference ha presentato due momenti molto significativi: il Forum dei sindaci, una pietra miliare della conferenza annuale che riunisce i leader delle città di tutta la rete per impegnarsi in un dialogo di alto livello sul ruolo in evoluzione della cultura, della creatività e dell’innovazione nello sviluppo urbano sostenibile, e la "Fiera delle Città Creative", con cui è stato offerto alle città uno spazio per impegnarsi in scambi diretti, promuovere partenariati ed esplorare nuove collaborazioni.

Sono stati selezionati 10 progetti, ai quali è stato concesso anche uno spazio espositivo per la presentazione. Fabriano ha partecipato allo Showcase con il progetto (tra i dieci selezionati) dell’European Paper Route che coinvolge anche Barcellona, Heidelberg e Santa Maria da Feira, Creative Cities rispettivamente per Letteratura, Crafts and Folk art e Gastronomia.