"Città del benessere" con i calici in grotta

Parte oggi "Camerano, città del benessere", tre giorni di eventi dedicati alla valorizzazione dell’enogastronomia, della mobilità dolce e dell’ambiente.

Oggi è in programma "Calici in grotta", visita guidata con degustazione di olio e vino Rosso Conero, domani laboratori "ApeLab – Alla scoperta del meraviglioso mondo delle api" in biblioteca e meditazione sonora alle grotte e domenica escursione dal centro storico per raggiungere, con un percorso ad anello, stradine e sterrate fino ad arrivare nella valle del Betelico.