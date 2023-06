Città della foto, gourmet e adesso anche della moda

La spiaggia di velluto fa moda. Oggi sulla Msc Armonia sarà presentata la prima linea di abiti da sposa targata La Bussola by Giovenali. Dopo Città della Fotografia, Città Gourmet, Senigallia si prepara a diventare anche la città della moda: dal sette luglio l’imprenditrice e opinionista Nenella Impiglia, affiancata dal talent scout di moda Giuseppe Filloramo saranno ospiti del programma radiofonico ‘Floreale? Per la primavera? Avanguardia pura!’, che sarà trasmesso dallo stabilimento del lungomare Mameli ‘Hawaii beach’.

C’è attesa per entrambi gli eventi: top secret la collezione disegnata da Fabio Francioni, che insieme al patron della Bussola Marco Giovenali è pronta a regalare alle spose un nuovo look, ispirato proprio sulla spiaggia di velluto, che negli ultimi anni è diventata anche meta per le coppie che decidono di farsi l’eterna promessa nel gioiello sospeso tra cielo e mare.

La Rotonda a Mare grazie alla sua atmosfera unica, è sempre più richiesta come location per i matrimoni.

E da oggi le spose potranno scegliere un look made in Senigallia grazie agli abiti che verranno presentati oggi pomeriggio, in una sfilata esclusiva che si terrà nella Msc Armonia, attraccata al porto di Ancona.

Un contorno da sogno, per un abito pronto a far sognare, ma anche a portare in giro per l’Italia e non solo, il nome della spiaggia di velluto.

Moda protagonista oggi, ma lo sarà anche per tutto il mese di luglio: ogni venerdì dalle 11 alle 13, su Radio Arancia si parlerà di moda.

"Siamo pronti a parlare di bellezza, stile e tendenza – spiega Nenella Impiglia – non mancheranno curiosità e chicche di moda".

La moda non è nuova ai Bagni Hawaii, già location di sfilate: la Relife Servizi ha infatti selezionato modelle da lanciare sulla passerella di Milano. Uno stabilimento dove si respira moda anche tra gli ombrelloni: il titolare è un modello, volto noto di famosi stilisti.

Accantonate ormai da qualche anno le tradizionali sfilate in piazza, la spiaggia di velluto è pronta a lanciare nuovi format legati proprio alla moda, con la partecipazione di nomi importanti pronti ad intervenire in trasmissione.

Una nuova sfida per una città che nei giorni scorsi si è guadagnata lo scettro di Regina del turismo nelle Marche, grazie proprio ai grandi eventi in calendario che stanno facendo circolare il nome di Senigallia in tutto lo stivale e non solo: dopo il successo dell’Rds Summer Festival, questo week-end è infatti in programma l’evento dedicato ai bambini, il villaggio della Warner Bros che è pronto ad accogliere, con i suoi personaggi e tante sorprese, in piazza del Duca e nel vallato della Rocca Roversca grandi e piccini.