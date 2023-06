Città di Falconara e tifosi: confronto al Leopardi per non dirsi addio

Un’assemblea nel posto dove tutto è cominciato, il Circolo Leopardi, oggi centro sociale, per provare a far ripartire il Città di Falconara dopo le ultime settimane di turbolenza. È quanto ha organizzato ieri sera la società, seppure adottando una linea soft nel pubblicizzare l’evento: una scelta ben precisa, un messaggio chiaro inviato dalla governance. Almeno in questa tentativo di nuova programmazione, i dirigenti hanno preferito confrontarsi con chi ha davvero a cuore le sorti della squadra, ovvero i numerosi tifosi falconaresi. E in effetti il circolo era pieno di fedelissimi che hanno seguito attentamente le parole del presidente Marco Bramucci e degli altri personaggi storici del Città di Falconara, i quali hanno confermato il passo di lato (già annunciato nei giorni successivi all’ultima partita stagionale, gara-3 di semifinale Scudetto in Puglia contro il Bitonto). Ma sicuramente dall’adunata è emersa una volontà condivisa di tentarle tutte pur di riuscire a far continuare l’attività sportiva. Motivo per il quale, appunto, è stata convocata la riunione di ieri sera. Una riunione per marcare ancora più nitidamente il legame tra la squadra, la tifoseria falconarese e la gente marchigiana amante del futsal. Spiragli per un progetto futuro potrebbero anche aprirsi. Così fosse, raggiunte le adeguate garanzie, verrà adeguatamente presentato in pubblico. Bramucci, col solito piglio e certosina precisione, ha ripercorso tutta la storia del Città di Falconara, ricordando chi c’è sempre stato al fianco del club, ma anche chi ha provato a far crollare quella che, in pochi anni, sarebbe diventata una realtà capace di vincere tutto in Italia e in Europa partendo dal vecchio hangar di via dello Stadio, il PalaBadiali. Nel corso della serata sono state riprodotte anche alcune immagini d’annata attraverso il maxi-schermo. E, ovviamente, non è mancata l’emozione in chi si è esposto e ci ha messo la faccia, ma anche in chi ha ascoltato quelle emozioni: perché il Falconara è un patrimonio di tutti. Da non disperdere.

g.g.