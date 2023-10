Città di Falconara sfida Kick Off: alle 18 il fischio d’inizio al PalaBadiali

Torna in campo il Città di Falconara per la terza giornata di serie A di futsal femminile. Le Citizens saranno di nuovo impegnate al PalaBadiali, dopo il pari casalingo della scorsa settimana con il TikiTaka Francavilla (1-1). L’avversario odierno è il Kick Off. La sfida è in programma alle 18. Sono 21 i precedenti complessivi tra le falconaresi e le sandonatesi. I biglietti possono essere acquistati su Vivaticket, alla tabaccheria dell’Auditorium di via Marsala e al botteghino del palazzetto.