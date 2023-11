Città di Falconara, trasferta in Veneto contro il Vip C5: si gioca alle 19.30

Per l’ottava giornata di serie A femminile lo Stilcasa Costruzioni Falconara torna a viaggiare. Le ragazze di Giulia Domenichetti sono attese, oggi alle 19.30, dalla trasferta in Veneto, in una cittadina icona del futsal italiano: San Martino di Lupari. Di fronte alle Citizens ci sarà il Vip C5, il club del presidente Fulvio Antonello, allenato da coach Moreno Giorgi, attualmente sesta forza del torneo. Il Falconara, al momento, è al quarto posto della classifica con 16 punti.