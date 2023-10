Città di Varese e Varesina: avanti tutta, Castellanzese in crisi - Varese

Due vanno con il vento in poppa, una continua a faticare. Città di Varese e Varesina da una parte, Castellanzese dall’altra. La giornata infrasettimanale della serie D disegna uno scenario preciso. Il Città di Varese si conferma inossidabile al "Franco Ossola" e, dopo avere fatto piangere Lavagnese e Alcione , piega anche il Vado per 1-0. Decisivo è il gol realizzato d Banfi. I biancorossi di Corrado Cotta salgono al terzo postoi. Tris della Varesina che, dopo avere piegato Real Calepina e Casatese, riserva al comunale di Venegono lo stesso trattamento alla Virtus Ciserano Bergamo superandola per 2-0. La squadra allenata da Marco Spilli occupa ora il secondo posto con tredici punti. Chi invece versa in crisi totale è la Castellanzese che perde al Giuseppe Provasi per 1-0 contro la Casatese e continua a restare fanalino di coda con la Tritium. Vittoria con rete di testa al 27’ del primo tempo di Barbuti e al 20’ della ripresa con Battistini per la capolista Alcione Milano contro il Ligorna

Risultati girone A: Alba-Bra 1-0, Chieri.Albenga 0-5, Derthona-Chisola 2-1, Fezzanese-Borgosesia 2-0, Ligorna-Alcione 0-2, Pinerolo-Gozzano 0-3, Pont Donnaz-Vogherese 2-2, RG Ticino-Asti 1-1, Sanremese-Lavagnese 2-0, Varese-Vado 1-0. Cristiano Comelli