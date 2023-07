Città di Varese e Varesina: Estate Calda a Varese

Una potrebbe ripartire dalla serie D, l’altra è certa di farlo. In vista della stagione 2023-24, Città di Varese e Varesina pensano a irrobustire le rispettive rose. I biancorossi si sono assicurati le prestazioni di Flavio Becerri, ex attaccante della Solbiatese, Niccolò Cottarelli, proveniente dal Pont Donnaz, Edoardo Monza del Montegiorgio e Davide Bernacchi della Folgore Caratese. A loro si aggiunge il centrocampista Lorenzo Bregasi dal Chieti. Conferma per tre giovani, Cristian Baldaro, Lorenzo Bertuzzi e Pietro Settimo. I biancorossi incrociano ora le dita per sapere se per la prossima stagione potranno ricalcare i campi della serie D per effetto del ripescaggio oppure dovranno ripartire dall’Eccellenza. Campagna acquisti intensa anche per la Varesina. Dal Città di Sant’Agata è arrivato l’esterno Vincenzo Vitale, dal Sant’Angelo il difensore Maurizio Cosentino. Alla corte di Marco Spilli arriveranno anche Carlo Manicone, ex Lugano e Chiasso, l’attaccante Matteo Oboe, proveniente dal Sona e il difensore Andrea Robbiati dall’Arconatese. Il panorama dei nuovi arrivi si completa con il centrocampista Alessandro Polenghi dalla Casatese e l’esterno basso Nicolò Perin.

Cristiano Comelli