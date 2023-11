Città di Varese sprecone: manca il salto di qualità. Varesina in zona playoff, delusione Castellanzese

Varesina sugli scudi, Castellanzese beffata nel finale, Città di Varese con un punto. Le tre varesine della serie D non hanno fatto mancare alcuna delle possibili soluzioni concepibili in una contesa calcistica. Dopo tre turni a secco di poste piene, la Varesina rompe il digiuno liquidando davanti al proprio pubblico il Desenzano per 3-2. I padroni di casa passano in vantaggio al 9’ con un tiro dal limite di Vitale e raddoppiano all’11’ con Manicone su filtrante dalle retrovie. Al 17’ Spaviero accorcia le distanze su cross da destra di Ventura, al 21’ Gasparri ritraccia il fossato con il 3-1 su assist dalla destra. Al 2’ della ripresa Bianchetti realizza il 3-2. Varesina quarta con 18 punti.

Quarto pareggio stagionale per il Città di Varese sul terreno del Ligorna. I genovesi passano in vantaggio al 3’ con Miracoli su cross di Tassellino. Il Cdv agguanta il pareggio al 44’ della ripresa con una conclusione in acrobazia di Liberati. I biancorossi sono noni con 17 punti. Sconfitta beffa, infine, per la Castellanzese che, dopo due vittorie consecutive con Arconatese e Club Milano, perde al primo minuto di recupero al Provasi contro l’ambiziosa Pro Palazzolo e resta undicesima con 14 punti. Il gol partita porta la firma di Gualandris, bravo al 46’ a ribadire in rete una respinta su un precedente calcio di punizione.

Cristiano Comelli