Città gourmet, è sfida ai fornelli e tra i calici più iconici d’Italia

Domenica alle 18 al Foro Annonario è in programma la quinta edizione di ‘Senigallia Città Gourmet’, tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi proposto da Tipicità ed Anci Marche, con Banco Marchigiano nel ruolo di project partner. Protagonista di questa edizione, la ’Venera Nera’, una scenografica cucina a vista che costituirà il palcoscenico della Jam Session delle città e delle regioni gourmet, sul quale si esibiranno ospiti illustri, territori che porteranno in dote sapori, profumi e coinvolgenti narrazioni.

In un originale cooking-talk show condotto da Monica Caradonna, volto Rai di Linea Verde, fino a tarda sera si alterneranno sul palco i testimonial di due comprensori di grande appeal, depositari di autentici tesori, prodotti iconici che rappresentano un vanto del Made in Italy: Valdichiana e Franciacorta. La Valdichiana proporrà il suo prodotto di punta, la famosa carne di razza Chianina, non limitandosi ad offrirla in degustazione, ma presentandola nelle sue caratteristiche più qualificanti: un vero e proprio viaggio attraverso le sue proprietà organolettiche, le modalità di assaporarla e prepararla.

Previsto anche uno spazio per un corso di cucina tenuto dall’esperto macellaio Aldo Iacomoni, per quanto riguarda le modalità di taglio e battuta di Chianina, mentre il grigliatore Giorgio Iacomoni svelerà tutti i segreti della cottura della bistecca. La Franciacorta sarà rappresentata dalla sua antica capitale, la città di Rovato, immersa nei vigneti che danno origine al pregiatissimo Franciacorta Docg.