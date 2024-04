Città gourmet, l’"Angolino" festeggia 34 anni

Vinicio Mentuccia, titolare dell’Hostaria l’Angolino sul Mare oggi festeggia 34 anni di attività. In cucina la chef Maria Leonfanti, moglie di Vinicio: insieme hanno condiviso questo lungo percorso diventato uno stile di vita. La loro attività a due passi dalla Rotonda a Mare, è tappa fissa per tanti vip che frequentano la spiaggia di velluto: una location unica, con vista Rotonda a Mare. Insieme sono partiti 34 anni fa dal ristorante Perla a Cesano per arrivare alla Rotonda a Mare. Ma quella di Mentuccia non è l’unica attività di Senigallia che ha raggiunto un traguardo importante, il 24 aprile ha festeggiato quarant’anni di attività anche lo chef stellato Moreno Cedroni, patron della Madonnina del Pescatore, Aniko e il Clandestino.

Senigallia sempre più Città Gourmet: dai ristoranti alle pizzerie storiche come Mancinelli, che nel 2023 ha festeggiato cento anni di attività e che durante il suo soggiorno senigalliese ha ricevuto il plauso dello chef Alessandro Borghese, che ha elogiato la pizza così come la porchetta dell’ambulante del Foro Annonario Gilberto. Vere e proprie eccellenze, uniche nel genere come Patatas Nana, le chips artigianali e naturali note in tutto il mondo, le uniche al gusto di tartufo e che sono diventate, attraverso Casa Nana, locale di piazza Garibaldi, il punto di riferimento per l’aperitivo.