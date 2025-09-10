Città in festa per "Fabriano. Carta è Cultura"

Al via una cinque giorni di eventi con personalità di primo piano che approderanno in città. Da oggi cinque giornate dense di appuntamenti, con grandi protagonisti della cultura, della musica e dello spettacolo che animeranno i luoghi più suggestivi della città. Prevista tra l’altro una lectio magistralis di voci autorevoli come Dario Fabbri, concerti e spettacoli con artisti del calibro di Paola Turci. E poi la magia della Sfilata di Carta e Luce, tra creatività e tradizione. Dialoghi, incontri e performance che celebrano il legame tra la città della carta e la cultura in tutte le sue forme. Un festival che vuole essere un viaggio nell’arte, nella parola e nella musica, capace di connettere generazioni e linguaggi diversi.

In occasione di questa terza edizione di "Fabriano. Carta è Cultura", inoltre la Fondazione Fedrigoni Fabriano riapre al pubblico il suggestivo Fabriano Paper Pavilion – A wonderful journey. Il padiglione interamente dedicato alla carta che racconta un patrimonio straordinario e unico nel suo genere al mondo. Si potrà visitarlo sabato dalle 14,30 alle 18,30 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18,30. L’anteprima oggi alla biblioteca Sassi con la presentazione di una mostra dedicata alle tracce nascoste nella memoria e nei libri, con la presentazione del progetto "Carta del cuore" che vuole invitare cittadini e turisti a scrivere una dedica su carta filigranata presso la fontana Sturinalto, simbolo della città della carta.

Prevista l’inaugurazione di un’infiorata artistica dei maestri infioratori al complesso San Domenico. A Palazzo del Podestà ci sarà una mostra fotografica di fotoclub Arti Visive. In Pinacoteca Molajoli spazio a una mostra dedicata ad Edgardo Mannucci. Non mancherà un convegno nel corso della settimana con la partecipazione di tutte le 14 Città Creative italiane. La serata di domani sarà dedicata la rivoluzione delle donne, con le voci femminili che hanno segnato la storia: al teatro Gentile Paola Turci e Gino Castaldo. Venerdì sarà dedicato all’Annual Meeting delle città creative Unesco. Tutti i luoghi culturali della città saranno interessati da appuntamenti.

Sabato sarà il momento anche di un trekking urbano lungo il sentiero della carta: un percorso alla scoperta dei luoghi che hanno visto la nascita e lo sviluppo della carta fabrianese. I riflettori si accenderanno anche sull’itinerario culturale europeo della carta che è allo studio e a cui sarà dedicato un appuntamento al Museo della Carta. Sabato in serata il Gran galà dell’Opera al Gentile. Cinque giorni di presenze, idee e promozione della città.

Sara Ferreri