Città in lutto: addio a Stefano Biocco

Lutto in città per la morte, a 65 anni, di Stefano Biocco, ex priore (dal 2011 al 2013) di porta del Piano di San Giovanni Battista. È stato anche fabbro vincente dei primi cinque Palii della Porta nel 2000, 2001, 2003, 2004 e 2005. La camera ardente è stata allestita alla casa Infinitum Bondoni in via Nenni a Fabriano. Oggi alle 11 le esequie nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore.

"Con Stefano Biocco – commenta la sindaca Daniela Ghergo - se ne va un fabrianese autentico, stimato e benvoluto da tutti, che faceva dell’associazionismo e del volontariato la sua vita. Persona generosa, gentile e altruista, ha lasciato il segno nella storia del Palio cittadino, vincendo cinque edizioni come fabbro della Porta del Piano, di cui è stato anche Priore. Attivo nel gruppo della Protezione Civile e nella Croce Rossa, lascia un grande esempio e un grande vuoto. Partecipiamo al grande dolore della sua famiglia, alla quale va l’affetto e l’abbraccio dell’intera città di Fabriano".

"Biocco – lo ricorda Porta del Piano – non era soltanto forza, lavoro e passione: era un’anima gentile, un sorriso capace di rasserenare, una mano sempre pronta ad aiutare senza chiedere nulla in cambio".