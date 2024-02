Città in lutto, è morto Jonni: aveva 75 anni

Si è spento l’armatore Giovanni Battista Jonni (in foto da giovane), aveva 75 anni. I funerali saranno celebrati oggi, alle 15, nella chiesa di Santa Maria della Neve Portone.

Una morte improvvisa, quella dell’ex armatore del cantiere Navalmeccanico di Senigallia, deceduto mercoledì nella sua abitazione a Jesi. La giunta Angeloni prima e la giunta Mangialardi poi avevano avviato un braccio di ferro con l’ex cantiere Navalmeccanico, per il recupero di un’area strategica per il Comune di Senigallia, ma che prevedeva la rimozione di cinque imbarcazioni: una storia che si trascinava dagli anni ‘80 tra fallimenti, veti incrociati ed incredibili ostacoli burocratici. Il 14 novembre 2012 quando ha preso il largo nel porto di Senigallia la prima delle cinque imbarcazioni, originariamente di proprietà del Ministero degli Affari Esteri, ferme come una sorta di fantasma che incombeva sull’infrastruttura del porto, frenandone i progetti, come quello di trasformare l’area in parte per tenere le barche in secca e per la restante parte a parcheggio.

Jonni era molto conosciuto in città, dove aveva trascorso gran parte della sua vita e dove aveva tantissimi amici. "Addio Giovanni, amico da sempre. Ti sia lieve la terra", il ricordo social dell’amico Mario Brignone.

"Mancherai a noi amici di gioventù sempre in contatto" – scrive Gianluigi Tieghi. "Addio Giovanni, amico di sempre, che tu possa trovare quello che hai sempre cercato, serenità", sottolinea Giorgio Balicchia.