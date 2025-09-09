Città in lutto: morto il dottore Bravi

Se n’è andato un medico dal cuore grande, una di quelle persone che vedeva prima gli altri che se stesso. Al servizio della collettività senza risparmiarsi mai. Un’intera comunità è in lutto per la perdita di Francesco Bravi, storico presidente del comitato cittadino della Croce Rossa di Jesi. La camera ardente è stata allestita proprio nella sede Cri di via Gallodoro. Bravi, è stato in Cri per quarant’anni, presidente ininterrottamente per 13, fino al passaggio di testimone lo scorso anno, all’attuale responsabile Elia Emma.

Con grande tenacia e passione Bravi che da medico ha lavorato a lungo nella Broncopneumologia dell’ospedale Carlo Urbani, reparto di eccellenza a livello nazionale, ha guidato e curato amorevolmente la Croce rossa jesina, come fosse la sua famiglia. Vi si è dedicato anima e corpo.

La tragica notizia della morte, a 79 anni di Francesco Bravi, per gli amici ‘Checco’ che da tempo lottava contro una malattia che aveva affrontato e per un lungo periodo superato, con grande coraggio e dignità, si è diffusa ieri mattina portando una scia di tristezza e dolore. Bravi anche da pensionato si è battuto per mantenere l’eccellenza nell’ospedale Urbani, specie nella Bpn che lui stesso ha fatto crescere. Dal comitato regionale della Croce rossa parlano di "esempio indelebile" e sono in tantissimi a ricordare la sua "umiltà e bontà d’animo".

"La profonda tristezza e il senso di smarrimento per la perdita di Francesco Bravi, per tutti Checco – commenta il presidente Elia Emma a nome di tutto il comitato - si accompagnano all’ammirazione per l’uomo che è stato e all’orgoglio di averlo avuto per più di 13 anni come presidente: competente, appassionato, capace di guidare e, al contempo, far crescere il comitato, un vero modello di dedizione, generosità e umanità. Una vita dedicata al servizio in Croce Rossa Italiana fino all’ultimo giorno, con 45 anni di volontariato. Nella sua lunga militanza ha partecipato personalmente a servizi importanti quali i terremoti in Irpinia, nelle Marche, in Umbria e in Abruzzo, ha prestato soccorso ai profughi del Kossovo, in Albania, fino al prezioso aiuto dato concretamente alla popolazione jesina durante la pandemia".

Già Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana, nel luglio del 2024 il Presidente Nazionale della Cri lo aveva insignito del diploma di benemerenza con medaglia di 1^ classe. La Cri di Jesi ha scelto di esprimere la propria gratitudine al dottor Bravi allestendo la sua camera ardente nella Sala Dunant della sede del comitato (aperta da oggi, ndr). Impegno sociale ma anche politico il suo. Nel 1998 è stato anche candidato sindaco e poi consigliere d’opposizione con Forza Italia. I funerali domani alle ore 15,30 in Duomo.

