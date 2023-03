Città invasa dai cantieri, avanza anche la ciclovia

Avanza il maxi cantiere per la riqualificazione di viale Anita Garibaldi e vie annesse mentre sul lungomare Italia partono i lavori per un nuovo tratto della ciclovia Adriatica. Nella zona ovest della città prende il via il rifacimento di un tratto di provinciale Corinaldese e a nord si lavora per la nuova rotatora su strada della Marina. Ad annunciare i nuovi cantieri iniziati in questi giorni è il sindaco Massimo Olivetti. "E’ appena partita una nuova tranche del cantiere di riqualificazione di viale Anita Garibaldi, che si sta spostando ora verso nord, e comincia a prendere forma anche il nuovo assetto - spiega il primo cittadino -. Stanno per partire anche i lavori dalla rotatoria dell’Ipercoop a Strada della Marina, dove stiamo lavorando per poter acquisire l’area per realizzare la rotatoria definitiva al posto di quella temporanea. Sul lungomare sono iniziati poi i lavori per un nuovo tratto di pista ciclabile a Marzocca. Siamo consapevoli che tutti questi lavori comporteranno inevitabili problemi alla circolazione, e ce ne scusiamo, ma sono interventi importanti". Il nuovo prolugamento della Ciclovia Adriatica, per una spesa di 615mila euro, aggiunge un nuovo tassello al percorso ciclabile, all’interno del lotto Fano-Senigallia, per altri 410 metri che va dai bagni Clipper allo Scooby.Doo Beach".

g. m.