Città osservata speciale, ecco 300 telecamere

La città sorvegliata speciale, in arrivo circa trecento telecamere. "Saranno sostituiti con nuove apparecchiature gli occhi elettronici presenti nei varchi di accesso della città, dove anche alcune ‘zone franche’ saranno messe sotto controllo", fa sapere il Comune. Quello che riguarda l’installazione di nuove telecamere è un progetto che va avanti ormai da tempo e in diversi casi la sorveglianza è stata utile per individuare autori di atti vandalici, ma anche per fare chiarezza su incidenti. Non solo centro storico, ma anche aree periferiche, porto, lungomare e frazioni. "L’installazione partirà presto – ha spiegato il sindaco Massimo Olivetti –, occhi elettronici saranno fissati anche sul fiume Misa, l’installazione interesserà sia la città che le frazioni". Un vero e proprio punto di svolta dopo anni di attesa, un nuovo controllo sul fiume, fresco di ripulitura soprattutto in prossimità del centro storico. Occhi elettronici che possono rappresentare un deterrente per infrazioni stradali, ma anche per malviventi o vandali che in più occasioni hanno messo a segno colpi ai danni di attività o abitazioni sia del centro che della periferia. Un centro storico dove le telecamere saranno importanti anche per il rispetto del regolamento del decoro urbano. Proprio alcune settimane fa, un extracomunitario era stato sorpreso a orinare nelle mura storiche dei giardini Catalani. Da arginare c’è anche il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e proprio le telecamere, installate in alcuni punti strategici, serviranno per evitare l’abbandono o individuare quanti continuano, nonostante il ritiro a domicilio gratuito, a liberarsi di rifiuti, spesso anche ingombranti, lasciandoli in angoli nascosti della città. Alcune saranno invece posizionate in incroci e rotatorie, proprio per evitare infrazioni e rendere più chiara la dinamica in caso di incidenti. Molte anche le telecamere private che sono state installate in alcune abitazioni, soprattutto quelle in prossimità dei locali più frequentati durante la movida, dove in passato si sono verificati spiacevoli episodi: in un caso dei giovani ubriachi si erano introdotti in un giardino privato ed erano stati poi individuati proprio grazie alla registrazione degli occhi elettronici installati nell’abitazione. Continuano invece le proteste via social legate ai due t-red presenti in altrettanti incroci per evitare incidenti dovuti all’alta velocità e al mancato rispetto dei semafori.