Città sane, Ancona perde la guida: "L’assessora Caucci subito silurata": "E’ un complotto del centrosinistra"

Ancona perde la presidenza nazionale della "Rete città sane oms" e l’opposizione passa subito alle critiche rivolte all’assessore alle Politiche sociosanitarie Manuela Caucci. "E’ stata silurata – attaccano i gruppi consiliari di Partito Democratico, Ancona Futura e Diamoci del Noi – entrata da presidente, uscita perdente". Il gruppo snocciola anche i voti: 32 a 19. Caucci era subentrata nella carica ad Emma Capogrossi, assessore con uguale carica della giunta di centrosinistra Mancinelli, dopo che il centrodestra ha vinto le elezioni nel maggio scorso. Giovedì, durante il meeting nazionale che si è svolto a Bari, è stata eletta la città di Milano alla presidenza (scadeva il mandato triennale). Ancona si era ricandidata, con la Caucci, dopo la presidenza nazionale proprio del suo predecessore Emma Capogrossi. Più che una perdita però sarebbe stato un boicottaggio. Contro l’attuale assessore ci sarebbe stato un complotto, anche a scapito della città stessa. "Sono arrabbiata perché sono stata letteralmente presa in giro, in primo luogo proprio da chi mi ha preceduta, Emma Capogrossi – spiega l’assessore Caucci al Carlino – Era venuta a stringermi la mano, l’avevo incontrata per sapere tutto il grande lavoro che avevano fatto e per non perderlo perché avevano lavorato proprio bene. Poi c’è stato un voltafaccia. Dispiace perché proprio chi mi ha preceduto e mi ha stretto la mano poi ha iniziato ad ordire di non votare Ancona perché siamo di destra. Questo vuol dire disconoscere solo chi ha lavorato prima con te. Pur di colpire l’avversario politico fai perdere Ancona. Il loro obiettivo era farci perdere perché hanno perso le elezioni. Hanno una ideologia così forte da andare contro anche il bene della loro città. La Rete è sempre stata apolitica così la butti dentro invece e non va bene. Io avrei portato avanti i progetti dell’Oms, cosa avrei mai potuto fare di male? Loro hanno lavorato tre anni, io ci sono da pochi mesi, hanno bocciato loro stessi non noi che ci siamo da così poco".

Caucci sa delle telefonate partite ai Comuni di centrosinistra perché una telefonata per sbaglio è arrivata anche ad un Comune di centrodestra che l’ha avvisata. "Sapevo tutto – aggiunge l’assessore – ero cosciente che avrei perso ma sono voluta andare lo stesso al convegno nonostante le fratture ai piedi, il busto che porto e una vertebra fratturata perché gli impegni io li rispetto. A votare c’erano più Comuni del centrosinistra".

I gruppi consiliari di centrosinistra ci sono andati pesanti nella nota della mancata nomina di Ancona criticando lo slogan elettorale di Caucci. "Grande Ancona se te lo dici da sola – hanno scritto – piccola Ancona se ti guardano da fuori". Tre anni fa sembra che nessuno dei comuni della rete si era voluto candidare poi si era fatta avanti Ancona ottenendo consensi.