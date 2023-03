Città sempre più smart In arrivo 15 telecamere

Una città più "smart", grazie a un sistema di monitoraggio con telecamere di ricognizione ottica (Ocr) che presidieranno le vie d’accesso al territorio in integrazione al sistema di videosorveglianza già esistente. Con queste parole, dal Castello, hanno annunciato le prime installazioni dei dispositivi ‘Targasystem’, ovvero quelli capaci di leggere le targhe dei veicoli in ingresso e in uscita e di verificarne in tempo reale la "storia": se sono oggetto di furto, se sono assicurate, se sono state revisionate e, in generale, se sono in regola con tutti gli adempimenti previsti per poter circolare. Le informazioni raccolte, oltre ai dati dei flussi di traffico, dei tempi di percorrenza e della tipologia di veicoli e merci trasportate, rilevati 24 ore su 24, saranno messe in rete, attraverso un sistema condiviso con tutte le forze dell’ordine. In totale saranno installate 15 telecamere Ocr, collegate a monitor allestiti nella centrale operativa della Polizia locale. I flussi di informazione del sistema dei 15 varchi di rilevamento transiti sono integrati alle postazioni di videosorveglianza installate nel 2022. Allo stesso tempo sono in corso di installazione le prime tre telecamere multi-sensor che presidieranno tre incroci a particolare pericolosità al fine di prevenire l’incidentalità stradale e comunque ricostruire sempre e velocemente le dinamiche. "Prosegue così la messa in rete, in una visione complessiva di lungo periodo, del sistema comunale integrato di sicurezza urbana – hanno aggiunto dal Comune –. Una infrastruttura che negli anni si è evoluta enormemente e richiede di entrare in una nuova fase di progettazione, quella che deve partire dal concetto di una struttura a rete, evoluta e dimensionata alle esigenze ed ai tempi e scalabile inserita in una smart city, cioè di un’ottica di infrastrutture connesse ed in grado di comunicare e fornire i dati acquisiti all’amministrazione". E gli investimenti, in questo senso, proseguiranno.