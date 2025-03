Cittadella circondata dall’incuria. Buche, erba alta e anche topi nel parcheggio del monumento

Buche grandi che in giornate uggiose si riempiono di acqua, erba alta che nessuno taglia e perfino i topi che pochi giorni fa una residente si è trovata davanti mentre andava a recuperare la sua automobile parcheggiata. Benvenuti nel parcheggio della Cittadella, parco urbano e monumento nazionale per la presenza della Fortezza opera di Antonio San Gallo. L’area di sosta che si trova lungo via Circonvallazione meriterebbe più attenzione e cura invece è diventata parcheggio di camper e roulotte. La zona più degradata è quella davanti al civico 1 di via Circonvallazione, dove si affacciano anche diverse abitazioni. La strada interna al parcheggio è diventata una groviera per le numerose buche che si sono create sull’asfalto. Sono centinaia i crateri per un asfalto che sembra aver appena subito un bombardamento.

Quando piove, come questi giorni, le buche si riempiono d’acqua e diventano laghetti di diverse dimensioni. Per andare a recuperare i veicoli parcheggiati bisogna far lo slalom per non caderci dentro. Il verde attiguo è completamente ignorato. L’erba ha raggiunto altezze notevoli e questo favorisce sporcizia e rifugio di animali come i topi. Una residente, la settimana scorsa, ha avuto un incontro ravvicinato con un roditore di città.

"Andavo a prendere l’auto – racconta al Carlino Susanna – e un topo mi è saltato addosso. I cespugli sono alti più di un metro, i cassonetti vengono spostati dai camperisti per parcheggiarci all’interno. Certi mezzi non dovrebbero stazionare per lungo tempo qua, spesso prendono anche fuoco. Un degrado impressionante". Ad oggi non c’è un cartello che vieta il campeggio ai camper ma stando ai residenti quello non è un’area sosta per quel tipo dei mezzi. Ali ciuffi di erba sono anche sul parcheggio che si trova invece all’ingresso del parco.

ma. ver.