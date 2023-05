Cittadella, parco ancora chiuso Cinghiale ripreso dalle fototrappole

Il cinghiale è ancora alla Cittadella, il parco rimane ancora chiuso al pubblico. Le fototrappole messe dalla polizia provinciale lo hanno ripreso più volte e in entrambe le postazioni dove erano state installate dalla polizia provinciale. L’animale è stato immortalato verso le 5 e le 4, in piena notte e poco prima del sorgere del sole. Ieri pomeriggio la polizia provinciale e l’assessore alla sicurezza Stefano Foresi sono andati al parco a controllare proprio le due apparecchiature che erano state lasciate accese per 24 ore: una posizionata a ridosso del maneggio dei cavalli e l’altra vicino all’anfiteatro, nella boscaglia bassa. Il controllo all’interno dell’area verde è stato fatto attorno alle 16 e insieme all’assessore c’era anche il comandante della polizia provinciale, Pierfrancesco Gambelli. "Il cinghiale è stato ripreso dalle foto trappole – ha spiegato il comandante – è uno solo, di circa 50 chilogrammi, corrisponde a quello avvistato la mattina che poi è stata disposta la chiusura". Il materiale è stato portato via e ora verrà analizzato meglio in ufficio ma già una prima visione delle telecamere è stata fatta sul posto. "Non possiamo riaprire il parco – ha detto Foresi – sarebbe pericoloso per i cittadini. Il cinghiale adesso andrà catturato. Riferirò tutto in giunta domani (oggi, ndr) e ci muoveremo a dovere". L’animale verrà preso vivo, non ci saranno abbattimenti di nessun tipo. Il parco del Conero metterà a disposizione un operatore specializzato, con una trappola selettiva, di quelle che attraggono l’esemplare all’interno e poi si chiudono dietro di lui, senza nessuna sofferenza. Una volta catturato sarà portato fuori dal parco della Cittadella e liberato probabilmente nella boscaglia del parco del Conero, lontano da case e strade. Solo dopo il Comune riaprirà l’area verde che ormai è chiusa da una settimana. Era venerdì scorso quando la segnalazione di un cittadino, all’ufficio verde del Comune, aveva portato l’amministrazione comunale a chiudere il parco fino a nuovo ordine. Ieri pomeriggio, quando il cancello principale è stato aperto per far passare la polizia e l’assessore, ha illuso per pochi secondi i cittadini che erano arrivati in via Circonvallazione per farsi una passeggiata. "No il parco è ancora chiuso – ha spiegato loro l’assessore Foresi – ci dispiace ma sarà così ancora per poco".

Marina Verdenelli