Cittadella sanitaria in piazza Pertini. Trenta ambulatori per visite gratuite

Piazza Pertini è da ieri, e lo sarà anche per la giornata di oggi, centro di visite mediche e specialistiche per bambini ed adulti, vaccinazioni, sport, eventi, incontri formativi, consigli per la salute, dimostrazioni e lezioni pratiche. L’evento, "Prevenzione in Azione…e sport" giunto alla sua sesta edizione, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dagli anconetani che già dalle prime ore del mattino si sono messi in coda davanti alla grande tendostruttura di 600 mq allestita nel cuore della città dove sono stati preparati 30 ambulatori specialistici con medici e personale sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche che prestano la propria attività in modo gratuito e volontario. Le due giornate sono state inaugurate alla presenza delle maggiori autorità civili e militari con il taglio del nastro del sindaco Daniele Silvetti: "La città – ha detto – ha capito e sostiene questa iniziativa per cui ringrazio le fondazioni, i tanti volontari e i tanti professionisti per il loro impegno".

L’evento è stato organizzato dalla Fondazione Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e dalla Fondazione Salesi. "Un evento che vuole portare gli ambulatori vicino alla cittadinanza – ha detto Cinzia Cocco, direttore amministrativo dell’AOU delle Marche e presidente della Fondazione Salesi – In piazza per eseguire tantissime visite gratuite. Quest’anno abbiamo previsto molte più visite per la parte pediatrica e dell’adolescenza. Allestito anche uno stand per la prevenzione sulla violenza sui bambini, sulle donne di ogni età e sugli anziani. Un passo avanti rispetto al passato è stato unire prevenzione, salute, stili di vita e sport". Nell’area dedicata allo sport sono stati allestiti un campo di Pikleball e un campo di gara a due corsie per la corsa a 20 metri piani. Gli istruttori della SEF Stamura Ancona tengono corsi di avviamento sia agli sport atletici che velici. Sono presenti anche i corpi delle Forze Armate per illustrare l’importanza del rispetto delle regole e dell’avversario.

Nella cittadella sanitaria di piazza Pertini è presente anche un camper del Comune di Ancona a bordo del quale è possibile eseguire test anonimi e gratuiti per HIV, HCV e sifilide oltre a ricevere informazioni sulle malattie trasmettibili sessualmente. Nell’area è stato allestito anche un auditorium in cui si tengono conferenze su cardiologia nello sport, malattie neuromuscolari nella pratica sportiva, postura, dolore urologico, pavimento pelvico nello sport, malattie sessualmente trasmettibili, prevenzione delle malattie infettive congenite, salute a tavola, sport e alimentazione, alimentazione problematica, violenza su soggetti fragili come bambini, anziani e persone con disabilità. Marisa Carnevali, presidente della Fondazione Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, ha sottolineato come questo evento sia "un dono alla città, in termini di presenza concreta e di offerta reale di prevenzione con visite e consulenza sanitaria gratuite e senza formalità". Tra le varie attività ci sono anche dimostrazioni pratiche che con l’utilizzo di manichini consentono di mostrare ad adulti e bambini le tecniche di rianimazione cardiopolmonare, di defibrillazione veloce e manovre salvavita. Le visite proseguiranno oggi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.30 e possono essere prenotate su www.fondazioneospedaliriuniti.it (si accede al sito e si clicca su PRENOTA) oppure su https://www.fondazioneospedaliriuniti.it/progetti/progetto-prevenzione-in-azione/, dove sarà possibile trovare il modulo di prenotazione.

Claudio Desideri