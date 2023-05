"Cittadella sportiva Ora avanti tutta"

"L’attuale collocazione dello Stadio del Conero nella zona sud della città è ottimale, perché facilmente raggiungibile, ben collegato al casello autostradale, ben servito da un’area parcheggi, agevolmente gestibile dalle autorità sia per i flussi di traffico sia per l’ordine pubblico. Ripartiamo dai Giovani è una lista civica formata da giovani di nome ma anche di fatto e quindi molto attivi nel mondo dello sport. Per questo motivo supporteremo il progetto della Cittadella dello Sport affinché sia realizzato nel minor tempo possibile con una giusta collaborazione tra pubblico e privato. Pur con la dovuta attenzione ai costi, il nuovo impianto non può attendere ancora, perché come capoluogo vorremmo offrire i migliori impianti sportivi non solo agli anconetani ma anche agli abitanti del territorio. In questo contesto è urgente la costruzione di una piscina olimpionica, la cui mancanza ci penalizza economicamente e come immagine impedendo l’organizzazione di eventi sportivi natatori di carattere nazionale ed internazionale. Per mantenere viva la memoria della storia sportiva della città riteniamo importante recuperare lo stadio Dorico ed il Palaveneto e renderli nuovamente attrattivi per manifestazioni di livello nazionale. Vorremmo infine incentivare lo sport nelle aree di Marina Dorica e Palombina; la prima per manifestazioni a carattere velico e remiero, usando la piazzetta come area fan zone; la seconda per incentivare gli sport della sabbia: beach volley, beach tennis, beach soccer, con spesa minima e grandi benefici per la città e per tutti".