Cittadinanza a Mussolini: "Oggi la revoca è follia"

I capigruppo in Consiglio comunale a Osimo non si sono accodati alla richiesta del vicesindaco democrat, Paola Andreoni, di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, conferita nel 1924 dall’allora sindaco di Osimo, Piero Gallo. Nemmeno il sindaco Simone Pugnaloni. La notizia della richiesta di revoca della cittadinanza al duce non ha lasciato indifferente il nipote dell’allora sindaco Piero Gallo, Pier Stefano Gallo Perozzi, imprenditore, nipote anche della contessa Ida Fregonara Gallo, che donò l’ospedale Muzio alla comunità. "La richiesta di revocare la cittadinanza è una follia. La politica dovrebbe occuparsi delle cose di cui la gente ha davvero bisogno – dice Gallo Perozzi –. Risvegliare cose che appartengono solo al passato fa innervosire. Vorrei una Osimo con persone più sagge al governo, molto più interessate ai reali problemi della cittadinanza, come ho detto. Credo che la cittadinanza a Mussolini fu data da mio nonno perché si trovava in quel particolare contesto, per non escludere Osimo. Ma ripeto, è davvero di secondaria importanza oggi". È stata l’ultima ricerca storica dell’osimano Massimo Morroni, "Diario osimano 1915-1945", a fare emergere la cittadinanza onoraria a Mussolini. "Ho scoperto la delibera nell’archivio storico comunale, ma ho fatto ricerche anche a Firenze, consultando i quotidiani dell’epoca, per ricostruire la vista osimana dall’inizio della prima alla fine della seconda guerra mondiale", dice lo storico, che lunedì alle 21 presenterà il libro al teatro La Nuova Fenice. "Tale atto di omaggio vuole questo Consiglio sia indice devozione incondizionata restauratore valori nazionali rigido Capo Governo e Duce Fascismo mirante pacificazione animi purificazione partito", si legge ancora nel telegramma del sindaco a Mussolini. L’atto fu votato all’unanimità. La frecciata di Gallo Perozzi rimanda però anche alle prossime amministrative, a giugno. Proprio ieri sera si è tenuta una riunione, fissata per la presentazione dei candidati della coalizione di centrosinistra. Scintille ai microfoni del Consiglio tra il sindaco democrat Pugnaloni e il consigliere di "Progetto Osimo futura", Achille Ginnetti, che ancora non si sbottona sulla sua posizione per la campagna elettorale.