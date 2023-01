Cittadinanza onoraria a Sofia Raffaeli

Sarà conferita sabato (ore 10), in un consiglio comunale aperto, la "cittadinanza onoraria per elevati meriti sportivi" alla campionessa mondiale Sofia Raffaeli. La proposta era arrivata dai consiglieri di maggioranza con mozione ad hoc per la campionessa della ginnastica Fabriano, lei che si è vista conferire già nei mesi scorsi la massima benemerenza, la cittadinanza onoraria dal Comune di Chiaravalle, città dov’è nata. Protagoniste saranno le ginnaste Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri che hanno portato in tutto il mondo la società Ginnastica Fabriano e le tecniche Kristina Ghiurova e Julieta Cantaluppi. La cittadinanza onoraria sarà assegnata al quartetto arrivato sul tetto del mondo. Sofia Raffaeli ha ottenuto 4 medaglie d’oro individuali, tra cui quella nel concorso generale ed un oro di squadra, oltre ad un bronzo nel Campionato del Mondo di Sòfia appena conclusosi, risultando la ginnasta italiana di ritmica più vincente di sempre. L’atleta ravennate Milena Baldassarri, dopo aver più volte vinto il Campionato Italiano Assoluto 2018, 2020 e 2021 ed essersi classificata al sesto posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella finale del concorso generale, nonché un oro di squadra, ha vinto il bronzo alla palla e un quinto posto nelI’all-around ai mondiali di Sòfia.