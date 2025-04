Cittadini di Camerano ripuliscono il Parco del Picchio

Dopo l’intervento di pulizia volontaria dei Giardinetti, un gruppo di cittadini di Camerano ha deciso di dar seguito a quella prima iniziativa nata su Facebook, dedicandosi questa volta alla pulizia del Parco del Picchio. Mossi esclusivamente dal desiderio di recuperare gli spazi comuni, i volontari hanno ripulito anche quest’area verde che presentava evidenti segni di abbandono e degrado che ne compromettevano la fruibilità, specialmente per famiglie e bambini. "Vedere un luogo che ci appartiene, pensato per il relax e la gioia dei più piccoli e delle famiglie, ridotto in questo stato ci rattrista profondamente".