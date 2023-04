Cittadini in Comune si ripresenta Ritorni eccellenti e new entry

"Ritorni" eccellenti, consiglieri comunali del passato o uscenti, volti noti della politica locale che, in questi anni, si sono contraddistinti soprattutto per l’impegno civico, sociale e ambientale. È una lista, Cittadini in Comune, che mira a primeggiare nella coalizione formata anche da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Si Può, a sostegno della candidata a sindaco Annavittoria Banzi.

"Siamo convinti che la rinascita di Falconara debba passare necessariamente per la questione ambientale: una città inquinata nell’aria e nelle acque non è attrattiva per i suoi residenti, tanto meno per i turisti. Cittadini in Comune si batte da anni proprio per questo", ha dichiarato l’avvocato 49enne.

La civica Cic è presente in Consiglio comunale dal 2008 e, sempre all’opposizione, ha rappresentato una delle principali spine nel fianco delle Giunte Brandoni (uno e bis) e Signorini.

"Crediamo sia cruciale radunare la nostra comunità – dicono - per dare più forza al Comune al fine di esercitare la necessaria pressione verso le istituzioni sovraordinate che costringono il nostro territorio all’emergenza e al degrado pianificato. Ormai i progetti di sviluppo devono basarsi su soluzioni ecocompatibili, green e a basso impatto ambientale".

Tra i nomi figurano Loris Calcina, già candidato sindaco e consigliere, oggi in pensione; Roberto Cenci, impiegato e consigliere nel periodo 21-22; Lara Polita, impiegata e consigliere fino a pochi mesi fa, prima di lasciare spazio all’attuale capogruppo Marco Grattafiori (artigiano). Si rivedono Sergio Badialetti (impiegato), consigliere dei Verdi dal 2001 al 2007 nelle legislature Carletti II e Recanatini; Fabio Talevi (pensionato), consigliere dei Verdi fuoriusciti dalla maggioranza, ndr ai tempi della Giunta Recanatini, quindi con Falconara Bene Comune dal 2011 al 2013. Dopo la convergenza di SiAmo Falconara in Cic, la lista si arricchisce con Veronica Bastianelli, impiegata; Paolo Cardinali, educatore e apicoltore; Marco Fabbietti, tecnico; Mirco Fanelli, professore universitario; Barbara Neri, insegnate di yoga; Claudio Paolinelli, libero professionista; Antonella Pistoni, insegnante; Chiara Roccheggiani, architetto; Mattia Sangiuliano, impiegato; Mariangela Zenobi, imprenditrice. Per la prima volta Cic non esprimerà il candidato sindaco dopo Carlo Brunelli (2008), il compianto Riccardo Borini (2013) e Calcina (2018).

Giacomo Giampieri