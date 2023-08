City Angels, si cambia Fanesi nuova coordinatrice "La nostra vita in strada"

di Marina Verdenelli

È una mamma, è anconetana, ha 49 anni e da un mese è la nuova coordinatrice dei City Angels di Ancona. Si chiama Simona Fanesi ed è lei che ha preso il passaggio del testimone di Patrizia Guerra. "La nostra attività va avanti – dice Fanesi – e per settembre abbiamo in cantiere diverse iniziative che coinvolgeranno anche i giovani. E’ nostra premura far conoscere di più e a tutta Ancona il nostro gruppo di volontari che oltre ad avere me come nuova coordinatrice ha anche un direttivo completo perché sono stati nominati un vice coordinatore, Luca Maiolino e una responsabile operativa, Daniela Boria". Fanesi ha conosciuto i City Angels più di un anno fa, attraverso Guerra, nel periodo in cui si parlava molto di bullismo nel capoluogo dorico e di baby gang che stavano creando problemi in città perché prendevano di mira minorenni indifesi, e non solo, con atteggiamenti da boss che le forze dell’ordine hanno poi contribuito a spegnere. "Mi sono avvicinata al gruppo inizialmente per curiosità – continua Fanesi – per capire cosa faceva e ho trovato una realtà che non conoscevo, molto forte e provante e che da normale cittadina forse non avrei mai conosciuto. Ci sono famiglie che hanno difficoltà, persone senza casa, senza cibo, senza abiti con cui vestirsi. Noi ci occupiamo di questi". Gli ultimi che vivono per la strada e che il gruppo dei City Angels incontrano la sera, proprio nelle loro uscite programmate, per la strada. "Noi stiamo su strada – dice la nuova coordinatrice – e ci arrivano anche tante segnalazioni di cittadini che ci chiedono di controllare situazioni. Una è arrivata proprio in questi giorni, per una zona della città dove dormono dei senza fissa dimora. Andremo a controllare e a vedere se possiamo dare loro una mano". Il direttivo ha preso contatti anche con la nuova giunta per collaborare con il Comune e dare una mano alle persone più fragili. "Abbiamo visto che ci sono pachistani che dormano ancora al Passetto – osserva Fanesi – bisognerebbe aiutarli. Noi di questi stranieri ne abbiamo aiutati diversi e continuiamo a farlo con vestiti, coperte, di quelle c’è sempre bisogno perché chi dorme per strada le chiede, biancheria intima, cibo. Molti mangiano alla mesa del povero ma quando ci donano generi alimentari noi li aiutiamo anche con quelli". Nelle uscite serali, in genere due volte alla settimana, i City Angels vanno a trovare le persone che già aiutano come una famiglia pachistana con tre figli e il quarto in arrivo e una donna affetta da anoressia ospite per la notte di una pensione. "Stiamo cercando una bicicletta da regalare ad uno dei tre figli della famiglia pachistana che seguiamo – dice la Fanesi – il bambino ha 12 anni e la nomina spesso. Se qualcuno vuole donargliela, anche usata, noi gliela faremo avere".