City Brand, via libera al bando. Un marchio nel segno di Ancona tra mare, terra e cultura e dialogo

City Brand di Ancona, via al bando per il concorso internazionale in due fasi nel nome dell’identità e dei valori anconetani. Un marchio di famiglia della giunta comunale che su quei canali sta portando avanti la propria azione di governo.

L’ultima applicazione del concetto di identità è legata al turismo attraverso un vero e proprio ‘Manifesto Valoriale’ della Città di Ancona che è alla base del concorso: "Il progetto _ si legge in una nota diffusa ieri da Palazzo del Popolo _ ha come obiettivo la creazione e diffusione di un sistema di identità visiva, verbale e simbolica, capace di interpretare i vari aspetti della storia e vita della città; non si tratta del semplice progetto di un marchio, ma di un sistema visivo che renda noti i tanti valori messi in gioco dalla città".

Andando sul pratico, per il progetto City Brand, articolato su 2 anni, è prevista una spesa di oltre 127mila euro dei quali 12.500 in premi del concorso (8.500 euro al vincitore, 1.000 agli altri quattro finalisti, dal 2° al 5° posto) e 115.000 euro per il piano di valorizzazione e promozione biennale. Il Manifesto pone al centro una serie di valori fondamentali, tra cui: autenticità, bellezza nascosta, partecipazione, cultura diffusa, sostenibilità, innovazione, identità digitale, dialogo interculturale e turismo esperienziale.

Si tratta dunque di un’identità dinamica e inclusiva, che si fonda sull’ascolto delle persone e sull’orgoglio del ‘Made in Ancona’.

Il concorso richiede la creazione di un marchio/logotipo e relative declinazioni, l’individuazione di un sistema di identità visiva a esso collegato. Gli assi valoriali sono autenticità, lentezza, complessità, mare e terra, accoglienza, memoria e innovazione, cultura, partecipazione, accessibilità, sostenibilità, valore universale e proiezione internazionale. A coordinare operativamente le attività sarà, per la durata del bando, in qualità di segreteria organizzativa, AIAP - Associazione italiana Design della Comunicazione visiva, in sinergia con il servizio turismo del Comune di Ancona e l’Ordine degli Architetti della provincia di Milano.

La consegna dei documenti previsti per la Fase 1 dovrà essere trasmessa entro e non oltre le 12 del 29 settembre prossimo. La consegna degli elaborati di progetto per la Fase 2, da parte delle 5 candidature selezionate dalla Commissione giudicatrice, dovrà essere trasmessa entro le 12 del 21 novembre prossimo.

Il progetto “Ancona Destinazione Turistica” nasce dall’intuizione e dalla volontà dell’Assessore al Turismo Daniele Berardinelli, nata da una riflessione profonda e da un’esigenza concreta, che ho condiviso: la città di Ancona, pur possedendo un patrimonio storico, paesaggistico e culturale di grande valore, non è mai riuscita a proporsi in modo strutturato e competitivo come meta turistica. Questa consapevolezza ha rappresentato il punto di partenza per un percorso di lavoro condiviso, che oggi prende forma.