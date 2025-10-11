Civic Center, la sede sta prendendo forma

Continua a prendere forma uno dei progetti più attesi dalla comunità di Villanova e dal territorio di Falconara, ovvero il nuovo Civic Center che sta sorgendo al posto dell’ex scuola Lorenzini. Nei giorni scorsi, infatti, sono state rimosse le impalcature attorno all’edificio, che ora è visibile nella sua veste definitiva.

Con tinte calde nei toni del crema e del marrone, e grazie a un elegante gioco di chiaroscuri, la nuova struttura unisce modernità e accoglienza, proiettandosi come simbolo di rinnovamento per l’intero quartiere. Ampie vetrate illuminano sia il piano terra che il primo piano, conferendo agli spazi interni luminosità e funzionalità. Il centro ospiterà numerose attività sociali e culturali, oltre a diventare la nuova sede della Capitaneria di Porto e del Centro del Riuso. Come noto, accoglierà locali insonorizzati per attività musicali dedicate ai giovani, una palestra polifunzionale per corsi di yoga e ginnastica dolce, pensati in particolare per la terza età, spazi verdi attrezzati, integrati nell’ambiente circostante e ulteriore punto di aggregazione.

La presenza della Capitaneria di Porto, che tornerà a Villanova, quartiere molto legato alla spiaggia e al mare, non offrirà solo un ufficio operativo, ma anche un presidio istituzionale.

Il progetto più qualificante, sul quale è intervenuto anche il sindaco Stefania Signorini, è quello dedicato all’inclusione lavorativa dei ragazzi con disabilità. All’interno del blocco sinistro dell’edificio, al piano terra, sorgerà un moderno laboratorio di cucina e pasticceria, dove i giovani, una volta terminato il percorso scolastico, potranno apprendere un mestiere e produrre specialità da distribuire nelle attività del territorio. "Il laboratorio per ragazzi con disabilità è il mio progetto del cuore – confida il sindaco –. Vengo dal mondo della scuola e so quanto sia difficile trovare un inserimento professionale. Questo spazio sarà una vera opportunità, per loro e per le famiglie, ispirato all’esperienza virtuosa di Frolla". Attualmente sono in corso le ultime rifiniture, poi si procederà con gli arredi.