Civiche benemerenze, al via le proposte

Come ogni anno in questo periodo si aprono i termini per la presentazione delle proposte per le civiche benemerenze per l’anno in corso. Il sindaco Mancinelli comunica che fino al 28 febbraio si possono inoltrare proposte per candidare alla civica benemerenza cittadini che abbiano svolto o svolgano tuttora attività ritenute degne di essere pubblicamente riconosciute mediante la civica benemerenza. Attività ovvero opere concrete - specifica il regolamento in materia – nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della scuola, del lavoro, della produzione, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico con atti di coraggio e di amore, abbiano giovato alla città di Ancona. E’ possibile far pervenire una o più proposte in formato cartaceo, corredate degli indispensabili elementi illustrativi idonei a motivare la segnalazione al seguente indirizzo: Sindaco Comune di Ancona - Largo XXIV Maggio 1 - 60123 Ancona

oppure a mezzo PEC all’indirizzo:

[email protected]