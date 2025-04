Civiche benemerenze Ecco tutti gli attestati

Sono oltre cento quest’anno le persone insignite delle civiche benemerenze comunali. La medaglia d’oro è stata assegnata a Vincenzo Guerini, presidente onorario e responsabile tecnico dell’Ancona, che nel 1992 la portò in Serie A. Alle 8 medaglie d’argento già assegnate si aggiunge la nona per Guglielmo Passarelli, appassionato di arte orafa fin da ragazzo e imprenditore nel settore della gioielleria. Numerosi gli attestati di benemerenza: Area sociale della Croce Rossa, in prima linea contro la povertà; operatori polivalenti di salvataggio in acqua; Gruppo dilettantistico Adriatico Ancona; Accademia danze ottocentesche; Trattoria Carotti; Franco Lorenzini, divulgatore di Storia locale; Rosa Brunori Ciriaco (Dirigente Servizi sociali e Area sociosanitaria Marche); Amalia Dusmet (presidente Fondazione Farinelli); Associazione fibromialgia Italia; Silvio Boldrini, presidente dell’associazione Acropolis; Patrizio Piaggesi, pedagogista; Simona Petrelli, archeologa e docente; Carmelo Antonio Pignataro, Capo gruppo Ormeggiatori in pensione; Annalisa Trasatti, operatrice culturale e ‘colonna’ del Museo Omero; Maurizio Urbinati, fondatore della Corale Cruciani; Enrico Amici, assiduo volontario della Croce Gialla; Giuseppe Nagliero, autista di emergenza; Associazione i Sedici forti di Ancona, divulgatrice di Storia locale; Luciano Carbonari, riferimento per la Chirurgia vascolare (oltre 17.500 interventi); Roberto Trignani, responsabile Divisione Neurochirurgia a Torrette; Luca Moretti, allenatore di pallavolo; Servizio Emergenza urgenza 118; Paolo Mazzarini, presidente Tennis Ancona; Silvia Mantini di "Ragazzi Oltre", che si occupa di bambini autistici; Luca Violini, noto doppiatore e attore; Mariano Moresi, per 42 anni nella Polizia Locale;Marco Mancinelli (Maestro cintura nera di karate, stella d’oro Coni); Giancarlo Gironelli, campione e allenatore di Judo e arti marziali, ha costituito la Ancona Judo); Massimiliano Musciano (Capo reparto VVFF, elisoccorritore, unico anconetano con questo ruolo nel Corpo nazionale); Andrea Lucantoni e Carla Urbinati per il progetto Praevia; Franco Stazio, presidente Dorica Rugby; Raffaele Amato e Letizia Galvani, dediti al servizio dei bisognosi e dei giovani all’Oratorio Don Bosco). E ancora: Otello Carloni della storica trattoria Sardella; Marisa Gobbi, anima della trattoria Villa Romana; Antonella Baldinelli, attiva nell’associazione Il baule dei sogni; Maria Rita Marchetti (alla memoria), appassionata docente di musica; Enzo Parisi (alla memoria), pittore e docente al Liceo Savoia per anni; Jessica Amicucci, guida della delegazione di volontari del Piedibus per le Don Milani; Silvano Ferretti, fondatore di Confesercenti Ancona; Milvio Sturari, fondatore del Comitato di Posatora; Federico Cornelli, commercialista, Commissario Consob, esperto di storia anconetana; Società Cori e Camilletti, che da decenni vende libri scolastici; Stefano Coen, ambulante impegnato a sostegno dei malati di celiachia; Francesco Flamini, imprenditore e dirigente della Stamura; Roberto Ragnini, imprenditore del settore moda; Ugo Braccioni, primario chirurgo, presidente associazione Tumori; Carlo Carlini e Giuseppe Marconi (alla memoria), ‘maestri’ dell’autoriparazione); Claudio Bruschi (già ufficiale e sommergibilista in Marina, è uno dei più autorevoli storici di Ancona); Laura Polidori (alla memoria), educatrice del Centro Papa Giovanni XXIII. La cerimonia si terrà domenica 4 maggio, in occasione della festa del Patrono, alle ore 17,30 in piazza della Repubblica.