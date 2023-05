Civiche benemerenze per i patroni Sigillo all’ingegnere Tombolini

Una cerimonia partecipata quella della consegna delle civiche benemerenze per i patroni di Castelfidardo domenica. Il Sigillo è stato attribuito all’ingegner Marco Tombolini: a lui si deve, fra l’altro, la fondazione di realtà radicate come l’ Azione Cattolica Ragazzi e la Croce Verde, ma anche lo sviluppo della città e una progettazione capace di coniugare etica, morale e impeccabile professionalità. La Medaglia di Castelfidardo è stata assegnata alla sezione locale dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo rappresentata dal vice brigadiere Francesco Magi. Una fra le attività associative più longeve che persegue tra gli scopi statutari la devozione alla Patria, il culto delle gloriose tradizioni dell’Arma. Il titolo di ambasciatore della fisarmonica è andato al maestro siciliano Roberto Gervasi, autorevole testimonial nel mondo. La cerimonia è proseguita consegnando premi collaterali a cittadini che si sono distinti in vari ambiti: Maurizio Palpacelli, volontario che contribuisce al decoro dell’ambiente e della città, Francesca Bugiolacchi, che con il romanzo d’esordio "Per nessuna ragione" ha vinto un premio nazionale e poi tanti sportivi.