Civiche, ora Latini tende la mano a Ginnetti

Spaccature e crisi interne, la politica osimana in vista delle amministrative è caotica al momento.

Il civico Dino Latini starebbe cercando di trovare altre alleanze, tra tutti quella di Achille Ginnetti di Progetto Osimo futura. Non sarebbe mai venuta meno poi, da entrambe le parti, la volontà di "unirsi" con il Centrodestra, riunito ieri sera in conclave e in stallo sul candidato.

Ieri Latini diceva: "Condivido l’appello di Pof a che la città non sia più divisa. Da 10 anni è spaccata a metà. Ne sono tra i responsabili, come tutti, però. Non ricordo un gesto teso di confronto collaborativo di Pof verso le Liste Civiche da 10 anni a questa parte ma sono certo che c’era l’animo di farlo, l’impossibilità di attuarlo e la certezza che per il futuro avverrà: dialogo vero al di là delle diversità di opinione. Sono a disposizione a rimediare agli errori commessi e a dialogare".

Ginnetti però non ci starebbe: sarebbe quasi certa la sua candidatura ormai anche se tra i corridoi trapela un possibile suo sostegno a Sandro Antonelli, che lo scorso fine settimana ha rinunciato alla candidatura a sindaco con le Liste civiche. Fatto che però non gli porterebbe il sostegno del vicesindaco Paola Andreoni, il cui disaccordo con la maggioranza attualmente al governo cittadino sarebbe palese. "Con le elezioni gli osimani hanno una straordinaria opportunità di cambiamento e di poter lavorare insieme per realizzare il progetto della città del futuro", dice Ginnetti.

Potrebbe poi non esserci intesa da parte del Centrodestra tutto sul sostegno ad Antonelli, seppur manifestato velatamente da Lega e Forza Italia. In casa Fratelli d’Italia la decisione appunto sarebbe ancora in discussione sul sostegno o meno ad Antonelli o alle Civiche che, comunque, ancora non hanno palesato il proprio candidato: potrebbe essere lo stesso Latini, Monica Bordoni o Gilberta Giacchetti.

Non si sbilancia il Pd che con le altre liste di coalizione sta lavorando per la candidata a sindaca Michela Glorio e che ribadisce che il contributo di tutti e tutte è fondamentale. La stessa Glorio aveva teso la mano a qualsiasi forza che condividesse le idee, compreso Pof, accettata ufficialmente per ora dal Movimento cinque stelle.

Silvia Santini