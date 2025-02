Civitanova, buona prova contro l’Ozzano

68

OZZANO

73

VIRTUS : Santi 7, Montevidoni, Buccolini, Pavicevic 8, Liberati 17, De Florio 4, Odigie 4, Accardi ne, Kiss 11, Kaba 8, Zilli 7, Luciani 2. All. Domizioli.

NEW FLYING BALLS OZZANO: Myers 11, Grillini, Zani 2, Ranitovic 20, Domenichelli 2, Ranuzzi 12, Tibs 3, Cortese ne, Balducci 5, Piazza 14, Baggi 4. All. Lolli.

Arbitri: Sperandini e Buonasorte.

Parziali: 17-11, 39-29, 56-50, 68-73.

L’ultima giornata di regular season propone una partita che non ha conseguenze per la classifica in quanto Civitanova dovrà ora lottare per la salvezza mentre gli ospiti possono lasciarsi andare a obiettivi più ambiziosi. Ne esce una partita piacevole con le squadre che possono esprimersi senza la pressione del risultato. Parte bene la formazione di casa (17-11) che rimane in vantaggio fino al terzo parziale (56-50). È l’ultimo quarto a far pendere l’ago della bilancia dalla parte ospite con un parziale di 12-23 che consente alla squadra di Lolli di violare il palas civitanovese.