Civitanovese, buon inizio. E’ pari con il forte K Sport

CIVITANOVESE 0 MONTECCHIO GALLO 0

CIVITANOVESE (4-3-3): Forconesi; Marini, Cahais, Luciani (27’pt Martiarena), Cosignani (20’st Baiocco); Macarof (31’st Malavolta), Visciano, Lorenzoni; Cappa (40’st Apicella), Handzic, Pompili (1’st Renzi). A disp. Maggi, Candia, Cappella, Pitronaci. All. Marcantoni (Mercanti squalificato).

K SPORT (4-3-3): Cerretani; Mori, Nobili, Dominici, Notariale; Magnanelli, Carta (34’st Peroni), Torelli; Montagna (27’st Minardi), Rivi (40’st Broso), Sollaku (50’st Baruffi). A disp. Bellucci, Mistura, Paiardini, Russo, Sylla. All. Protti.

Arbitro: Gallo di Mestre.

Note: Espulso Torelli a 25’st per doppia ammonizione. Ammoniti Carta, Cappa, Macarof e Peroni. Ang 2-4. Rec’ 3’pt e 5’st.

Debutto a reti bianche al Polisportivo. Tra Civitanovese e K Sport, termina in parità un confronto che non fa registrare abbondanza di occasioni. I rossoblù di casa non riescono ad approfittare della superiorità numerica in seguito all’espulsione di Torelli a metà ripresa, tuttavia non commettono particolari sbavature in zona difensiva ed il punto è comunque un buon inizio considerando la forza degli avversari.

Nella prima frazione, eccetto un tentativo di Lorenzoni in avvio, sono solo gli ospiti a mettere qualche brivido. Torelli impegna Forconesi in due distinte occasioni (7’ e a 30’). A metà frazione, la Civitanovese perde il difensore Luciani che esce dal campo in barella in seguito ad un contrasto. Forconesi è di nuovo attento al 38’, quando Sollaku conclude dalla distanza (38’). Sul finire di tempo, Rivi scaglia alto sugli sviluppi di un corner (42’).

La ripresa si apre con il tiro-cross di Cappa su cui Cerretani è costretto ad opporsi. Poi, il K Sport resta in dieci per doppio giallo a Torelli, ma l’unico sussulto dei locali è un altro tiro di Cappa dall’out di destra, su cui il portiere compie un’ottima parata.

f. r.