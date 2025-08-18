Civitanovese tra amichevoli e un occhio al mercato

Via con la quarta settimana di preparazione in casa Civitanovese. Dopo aver osservato tre giorni di riposo per via della pausa di Ferragosto, la squadra del tecnico Andrea Mercanti (foto) tornerà a lavorare oggi, con appuntamento alle 16 al Polisportivo. Il team rossoblù si ritroverà dopo la partitella di giovedì scorso, persa con il Fossombrone (4-2).

Domani, invece, è prevista una seduta doppia con lavori al mattino (ore 9) e nel pomeriggio (ore 16), stessa cosa per mercoledì quando la Civitanovese sarà impegnata in entrambe le parti della giornata, con una piccola variazione di orario riguardante il pomeriggio (ore 17). A sorpresa, giovedì ci sarà un allenamento congiunto con la Vigor Montecosaro, ma l’orario e il luogo sono ancora da definire.

Venerdì, Visciano e soci si ritroveranno nel pomeriggio, mentre sabato si terrà l’amichevole con il Monturano (ore 17).

Dal mercato si attendono importanti novità in settimana. Come già riportato ieri su queste colonne, la volontà sarebbe quella di ingaggiare tre giocatori, uno per reparto. Finora, sembra il 4-3-3 il modulo preferito dal tecnico Mercanti, con una formazione titolare che al momento potrebbe includere il duo argentino Martiarena - Romero al centro della difesa, Candia, Cosignani o Baiocco sulla fasce; Visciano al centro del campo affiancato da Marini, Lorenzoni oppure Thiago Guedack, Cisbani e Malavolta; infine il tridente offensivo che vede Cappa e Pitronaci esterni d’attacco a supporto di una punta centrale. Come terminali offensivi, la Civitanovese ha a disposizione soltanto il giovane Pompili e Ganev, quest’ultimo in attesa di tesseramento. Anche lo staff tecnico attende di essere ufficializzato, con l’inserimento di un nuovo preparatore dei portieri e di un massaggiatore.

Sono aperte le iscrizioni per il settore giovanile. Il club rossoblù ha rinnovato la partnership con lo "Spazio Conad- Cuore Adriatico", perciò "tutti i tesserati del settore giovanile potranno usufruire di un benefit commerciale per un equivalente economico pari alla quasi totalità della quota annua della scuola calcio".