"Clabo lascia l’associazione degli industriali"

"Clabo spa esce oggi da Confindustria dopo circa 40 anni". Così Pierluigi Bocchini, ieri, il giorno dopo le accuse al vetriolo annuncia che alle sue dimissioni è seguita l’uscita dell’azienda leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel dall’associazione degli imprenditori. "Fondata nel 1958 e leader internazionale nel settore degli arredi per la ristorazione – si legge nel sito di Confindustria - Clabo è specializzata nella produzione e commercializzazione di vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel. Fra i principali clienti annovera Nestlé, Häagen-Dazs, Puro Gusto, Venchi, Eataly, campus Apple e i parchi Walt Disney. Con oltre 20 brevetti legati alle tecnologie della conservazione e della "catena del freddo", Clabo offre una gamma-prodotti di oltre 1.100 modelli caratterizzati da ricercatezza nel design e tecnologia, declinabili in più versioni grazie alle numerose combinazioni fra allestimenti, accessori e colori".

La società, che opera sul mercato con i brand Orion, Fb, Artic, Bocchini ed Easy Best, realizza oltre il 65 per ento del fatturato all’estero in circa 95 paesi ed è presente in Cina, Germania, Stati Uniti e Brasile. "Clabo – si legge ancora - ha una precisa strategia di crescita basata su tre pilastri: l’apertura di nuovi stabilimenti produttivi in Asia e Sud America, l’espansione delle filiali commerciali esistenti e l’apertura di nuove nel Sud Est asiatico, nella penisola arabica e nei principali mercati europei. Clabo è quotata sul mercato Euronext Growth Milan da marzo 2015".