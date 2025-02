Clamorosa rimonta dell’Okasa Falconara. Ribalta il TikiTaka e vince 2-3 a 3’’ dallo scadere

tikitaka

TIKITAKA FRANCAVILLA: Duda, Soldevilla, De Siena, Bertè, Boutimah, Prenna, Zinni, Ortega, Guidotti, Riccio, Carpineta, Marcelli. All. Chiaravaroli

OKASA FALCONARA: Sestari, Martin Cortes, Elpidio, Isa Pereira, Ferrara, Pesaresi, Praticò, Gregori, Balardin, Pirro, Bordacchini, Gaspari. All. Domenichetti

Arbitri: Nappo (Ercolano), Cocco (Parma); crono: Rutolo (Chieti)

Reti: 9’14’’ Boutimah; 30’44’’ Praticò, 33’14’’ De Siena, 39’33’’ Martin Cortes, 39’57’’ Martin Cortes

Note: amm. Isa Pereira, Guidotti; esp. De Siena, Ferrara

Clamorosa rimonta dell’Okasa Falconara che, sotto 1-0 nel primo tempo a Pescara, ribalta il TikiTaka Francavilla e vince 2-3 a tre secondi dallo scadere. Le due reti decisive portano la firma della grande ex di giornata, Martin Cortes. Partita pazza al PalaRigopiano. A passare per prime sono le abruzzesi, con il guizzo della marchigiana Boutimah. Il match viaggia in equilibrio, ma alle Citizens ci vogliono svariati minuti per pareggiare. Ci pensa Praticò, a inizio ripresa. Le locali, però, rimettono la freccia con De Siena. De Siena che, pochi istanti dopo, è espulsa, seguita da Ferrara per somma di ammonizioni. Di nuovo sotto, quindi, l’Okasa inizia la risalita. Che matura nell’arco dei 24 secondi finali. Martin Cortes pareggia al 39’33’’, ma è il gol del 2-3 che fa esplodere i tanti falconaresi in trasferta. Praticò lavora una palla splendida sotto pressione, pallone a Balardin e imbucata per Isa Pereira, servizio al centro per Martin Cortes (39’57’’) e gol delizioso a tre secondi dalla fine. Poi quella corsa liberatoria delle falchette verso mister Giulia Domenichetti, recentemente colpita da un grave lutto. Un momento emozionante. Il suo Falconara vola a 39 punti e agguanta il secondo posto, al pari del Bitonto.