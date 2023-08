Clandestino fermato ai giardini Margherita

Clandestino fuggito, dopo il nuovo decreto di espulsione, da un centro per immigrati in Liguria beccato ieri mattina in centro mentre osservava le automobili in sosta. Sarà espulso nel suo Paese di origine: la Tunisia. Nell’ambito dei controlli coordinati del territorio disposti dal questore Cesare Capocasa e ripresi, per ciò che concerne soprattutto le specifiche prerogative normative circa il decoro urbano, dal sindaco Daniela Ghergo, ieri mattina l’attenzione di una pattuglia della polizia locale è stata attirata da un uomo che girovagava, all’interno dei giardini pubblici Regina Margherita, con fare sospetto soffermandosi ad osservare l’interno delle automobili in sosta parcheggiate lungo via Giambattista Zobicco. Giunto all’altezza di via della Vittoria, il trentottenne è stato fermato dagli agenti. Dai controlli è risultato essere un uomo di origine nordafricana, ma privo di documenti di riconoscimento al seguito. Gli agenti di polizia locale hanno contattato il commissariato di polizia di via Dante guidato dal commissario Angelo Sebastianelli e l’uomo è stato portato alla polizia anticrimine e scientifica del commissariato per la compiuta identificazione mediante il fotosegnalamento e l’acquisizione di impronte digitali.

L’esito di questi accertamenti tecnici ha restituito le esatte generalità dell’uomo: un cittadino tunisino, trentottenne, clandestino sul territorio nazionale, fuggito il 22 agosto scorso da un centro per immigrati ligure, a seguito di decreto di espulsione dal territorio nazionale. Probabilmente in treno o con mezzi di fortuna, l’uomo è sceso fino alle Marche e a Fabriano dove però è stato fermato e chiamato al rispetto delle norme dello Stato. In particolare, il trentottenne tunisino è risultato avere fatto ingresso clandestino in Italia in passato e di avere a carico altri decreti di espulsione.

Alla luce delle evidenze, dopo le verifiche dell’ufficio Immigrazione della questura di Ancona, il trentottenne ieri pomeriggio è stato portato al centro di permanenza per rimpatri di Bari allo scopo di essere espulso nel suo Paese di origine. Cosa che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. I controlli di polizia proseguiranno anche nei prossimi giorni e settimane, così da prevenire ogni tipo di reati, soprattutto, ma non solo quelli predatori. La raccomandazione è quella di segnalare sempre alle forze dell’ordine persone e movimenti sospetti.

Sara Ferreri