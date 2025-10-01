Clandestino nascosto nel Tir: "Aiuto, ho fame e sete"

Sente il rumore di alcuni pugni, dati sulla cabina di guida e provenienti dal camion che portava, e si ferma per chiamare le forze dell’ordine perché intuisce che a bordo del suo mezzo pesante ci siano dei clandestini. In realtà ce n’era solo uno, di 25 anni, che dopo un viaggio di fortuna fatto in nave e sbarcato al porto di Ancona aveva fame e soprattutto sete. Urlava "water, water" (acqua-acqua). La scoperta è stata fatta lunedì sera, alla Caffetteria, l’area di sosta dove ci sono un bar e una stazione di servizio, lungo la statale 16, tra i comuni di Ancona e Falconara. Erano le 20.30 quando il personale in servizio al bar e il benzinaio si sono accorti che un mezzo pesante, con tanto di rimorchio, stava facendo avanti e indietro sul piazzale. Il camionista cercava di prendere tempo per chiamare le forze dell’ordine e far fare un controllo a bordo dopo che aveva sentito bussare da dentro il camion, un mezzo telonato dotato di sportelli ermetici per la chiusura. Il benzinaio ha chiamato i carabinieri dopo aver visto che su un lato del telone era stato fatto un taglio dall’interno, a mo’ di feritoia, e c’era una persona che gridava in maniera incomprensibile e guardava fuori dallo squarcio. Ci ha infilato anche una mano per farsi vedere. Le uniche parole comprensibili sono state "water-water". Una barista si è avvicinata per dirgli che lo avevano visto e presto lo avrebbero fatto scendere.

Arrivata una pattuglia dei carabinieri sono scesi due militari che si sono diretti ai portelloni anteriori del camion cercando di dialogare con chi era all’interno. "How many people" (quante persone siete?) ha chiesto un carabiniere e da dentro è stato risposto "one" (una). In pochi secondi e con l’aiuto del camionista i militari hanno aperto le due porte posteriori e hanno aiutato un giovane a scendere dal mezzo pesante. Era vestito con una tuta e aveva con sé un cellulare, un caricabatterie e dei foglietti di carta. Non aveva un documento di identità, i militari gli hanno chiesto di dove era e lui ha risposto Iran. Altro non ha saputo dire perché non comprendeva l’italiano e nemmeno l’inglese se non poche parole semplici.

Dal bar gli hanno dato da bere, il benzinaio ha riaperto i bagni per farlo andare alla toilette e gli ha dato qualcosa da mangiare. Il giovane, che ha detto di avere 25 anni, ha accennato ad un fratello in Inghilterra, forse era quella la sua destinazione. Il camionista era molto arrabbiato per la sua presenza a bordo, era sbarcato poco prima dal porto, proveniente dalla Grecia e sarebbe estraneo ai fatti. Il giovane è salito clandestinamente nella nave e poi si sarebbe introdotto nel camion per passare lo sbarco senza dare nell’occhio. In tasca aveva solo 25 euro. I carabinieri lo hanno portato in centrale per l’identificazione e poi denunciato a piede libero per ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello stato italiano.