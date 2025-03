Clandestino scovato a Passo Varano

I Carabinieri del Norm della Compagnia di Ancona hanno rintracciato nel capoluogo un 20enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, risultato irregolare. Durante un servizio finalizzato alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti, in via di Passo Varano i militari hanno individuato un gruppetto di giovani stranieri in atteggiamento sospetto. All’atto del successivo controllo, il 20enne è risultato gravato da un provvedimento di espulsione dello scorso dicembre. E’ stato denunciato e portato al Cpr di Bari.