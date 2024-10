Clandestino si nascondeva al piano sopra il kebab

Entrano in un kebab per fare un controllo al locale, di tipo amministrativo, ma al piano di sopra scovano un clandestino. La scoperta è stata fatta domenica notte. La polizia, con la squadra amministrativa, e la guardia di finanza, dotata anche dell’unità cinofila, sono andati in una attività che si trova vicino alla stazione ferroviaria.

Nella zona erano in corso i controlli ai locali che somministrano da mangiare e da bere, per verificare che avevano tutti i requisiti per operare, ma quando sono entrati all’interno del negozio di kebab si sono subito insospettiti. Dal piano di sopra infatti, in utilizzo sempre al gestore del kebab, si sentivano degli strani rumori. I poliziotti hanno chiesto cosa ci fosse ma è stato risposto loro che era solo una stanza di servizio. A quel punto gli agenti e i militari sono saliti a vedere. Non c’era la corrente elettrica ma il cane in dotazione alla guardia di finanza, di nome Caliente, è entrato spedito indirizzando i poliziotti dietro ad un letto dove si nascondeva un 22enne clandestino. Il giovane non aveva nessun permesso per stare in Italia e non si sa come sia arrivato fino ad Ancona. La stanza, angusta, era piena di sporcizia.

Anche il letto non era ben tenuto e sporco. Il 22enne ha cercato di nascondersi per eludere i controlli ma gli è andata male.

Il pachistano è stato portato in questura dove è stato fotosegnalato e poi denunciato ai sensi del testo unico sull’immigrazione perché entrato in Italia da clandestino. La sua posizione è al vaglio dell’ufficio immigrazione della questura per un prossimo rimpatrio.