Clandestino si scaglia sui poliziotti

L’altra notte i poliziotti delle Volanti hanno rintracciato alcuni giovani intenti a confabulare con fare sospetto. Identificato un 29enne tunisino, che da un controllo risultava avere numerosi precedenti per reati contro la persona, in materia di stupefacenti ed inottemperante a più ordini del Questore di allontanamento dal territorio nazionale.

L’uomo veniva accompagnato in Questura ma nel frattempo iniziava a proferire frasi ingiuriose nei confronti degli agenti e poco dopo iniziava a dare in escandescenza. Riportato in un primo momento alla calma, improvvisamente ricominciava ad urlare e scalpitare nonché a mettere in atto atteggiamenti violenti nei confronti degli operanti scagliando calci e pugni.

A quel punto si reputava necessario l’intervento di personale sanitario che giungeva supportato da automedica. I sanitari e gli agenti, con grande competenza, riuscivano a renderlo nuovamente tranquillo e gestibile.