Classe tagliata, le famiglie ora scrivono al ministro

La classe non raggiunge i 15 iscritti e la preside la taglia. Le famiglie scrivono al ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Valditara: "Chiediamo di essere ricevute dall’ufficio scolastico regionale e dalla dirigente dell’istituto a cui abbiamo già indirizzato una richiesta di incontro che però ci è stato negato". Vogliono chiarezza e soprattutto spiegazioni congrue il comitato dei genitori della scuola elementare Mercantini di Palombina, dell’istituto comprensivo Ancona Nord, che si è costituito dopo aver avuto la certezza che per il prossimo anno scolastico non ci sarà una prima classe nella loro scuola, un edificio nuovo, inaugurato nel 2019 e tanto decantato per gli alti standard di sicurezza e risparmio energetico. Per capire la vicenda bisogna riavvolgere il nastro a prima di Pasqua. Per la prima elementare delle Mercantini si sono iscritti 8 bambini e solo il 23 marzo scorso le famiglie hanno avuto comunicazione che la classe non sarebbe stata formata per insufficienza di iscritti. Ai genitori è stato detto che il numero minimo, per decreto, per fare una classe, è di 15 alunni, quindi loro erano sottonumero. Anche nelle altre due scuole elementari però, dello stesso istituto comprensivo, le due nuove prime del prossimo anno scolastico non hanno raggiunto il numero minimo perché, stando ai dati in mano alle famiglie, la scuola di Collemarino ne ha avuti 9 (Dante Alighieri) e Torrette ne ha avuti 7 (la Don Milani). Entrambe però a settembre prossimo ci saranno. "Vale dunque esclusivamente solo per il nostro plesso il taglio?", chiedono i genitori al ministro. Le due classi garantite, Collemarino tra l’altro può beneficiare di due prime perché una fa tempo normale e l’altra tempo prolungato, hanno potuto godere di una deroga concessa dalla preside. "Perché noi no? - chiede il comitato dei genitori esclusi -. A Palombina si è iscritta anche una bambina disabile a cui i medici hanno consigliato di frequentare la scuola in continuità con l’asilo che è nello stesso plesso, al piano di sotto. Ai bambini sono state fatte già conoscere le maestre e le aule dove sarebbero dovuti andare. Ora ci dicono di portarli altrove? Palombina è una scuola antisismica, sicura, nuova, per cosa hanno speso tutti quei soldi? Abbiamo informato anche la Corte dei Conti di questo". Le famiglie escluse non ripiegheranno nelle altre due scuole dell’istituto comprensivo e sono già intenzionate a mandare i figli a scuola a Falconara. Lì trasferiranno anche i fratelli più grandi.

Marina Verdenelli