Claudia Rossi: "Velista e allenatrice Voglio il Mondiale: mai arrendersi"

di Giuseppe Poli Claudia Rossi, come è stato il suo 2022? "Ho vissuto un anno estremamente positivo, mi sono messa in gioco entrando nel mondo della vela come professionista, sia come velista che come allenatrice, ed è stata una sfida che ho affrontato nel modo giusto e che mi ha portato grandi soddisfazioni". Ha vissuto emozioni più forti al Nastro Rosa Tour oppure al mondiale di Melges 32 con papà? "Sono state emozioni diverse. Al Nastro Rosa Tour con uno sforzo e un sacrificio molto grande abbiamo chiuso l’ultima tappa con un secondo posto che è stato il più bello di tutti. Nello stesso tempo regatare al mondiale con papà per me quella è stata la prima volta, non sapevo calibrare bene le emozioni ed è stato bellissimo vederlo battagliare e fare parte del suo equipaggio". Cos’ha imparato da questa esperienza iridata? "Sicuramente a vivermi la regata da un altro punto di vista. Quando sei al timone ti dissoci da tutto perché hai tu in mano la barca. Ma quando sei in altri ruoli è bello capire che ognuno può fare la sua piccola differenza, dando un contributo fondamentale per la riuscita delle manovre. Ho imparato una cosa che poi è quella che cerca di...