Claudio Cardinali in Giunta, gestirà il bilancio

Ha guardato in casa Pd il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, nominando Claudio Cardinali come nuovo assessore: sostituirà Loretta Fabrizi, la rappresentante dei Repubblicani che si era dimessa nelle scorse settimane dopo le divergenze, non certo personali, tra Mre e l’amministrazione sulla questione Edison. Con l’occasione della nomina, però, il primo cittadino ha optato per una redistribuzione delle deleghe, cercando di favorire la migliore prosecuzione dell’attività amministrativa.

Di qui, tenuto conto della forte condivisione che c’era stata su Associazionismo, Terzo settore e Comitati di quartiere tra l’uscente Fabrizi e l’assessore Paola Lenti, il sindaco ha ritenuto importante attribuire a quest’ultima tali deleghe, "così da assicurare sul fronte della partecipazione – asse portante del mandato amministrativo – quella continuità acquisita e l’esperienza maturata in questi anni", il contenuto di una nota.

Lenti lascerà Bilancio, Patrimonio e Società partecipate, "rispetto alle quali in questi anni ha contribuito sia ad azzerare il disavanzo che il Comune di Jesi si portava avanti dal 2015 conseguente ad una mutata contabilità degli Enti locali, sia ad una contestuale riduzione dell’indebitamento contratto in passato, liberando così risorse per la spesa corrente, oltre a dare impulso nella riorganizzazione della gestione del patrimonio comunale", si è letto.

Deleghe, quindi, attribuite a Cardinali, già consigliere e presidente di Commissione consiliare. "Con la nomina di Claudio Cardinali – ha detto Fiordelmondo – viene ricostituita, nel segno dell’esperienza politica e della qualità umana del neo assessore, la piena funzionalità della Giunta. Una nuova operatività che consente di dare sia continuità che nuovo slancio all’azione amministrativa, nel rispetto del programma di mandato. Ringrazio Paola Lenti per il positivo lavoro svolto come assessora al bilancio e sono certo che l’esperienza maturata in questi anni le consentirà di dare vigore anche ai nuovi ambiti in cui è chiamata. A Claudio Cardinali i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà rapidamente entrare in questo nuovo ruolo".

Cardinali, 67 anni, in pensione dopo essere stato responsabile dell’area Centro studi, prevenzione e progetti dell’Oikos Onlus (oggi Fondazione), ha ringraziato il sindaco per la fiducia: "Ci troveremo ad affrontare importanti tagli decisi dal Governo centrale che ha ridotto unilateralmente importanti risorse agli Enti locali. Ma sono convinto che in sinergia con gli assessori che compongono la Giunta ed il fondamentale supporto del personale dell’Area risorse finanziarie riusciremo a garantire i migliori servizi alla nostra comunità".

In Consiglio scatterà il seggio del primo dei non eletti nel Pd, Luigi Romitelli.