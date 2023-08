Claudio Lauretta, una serata di voci celebri a Marcelli di Numana

Volete ascoltare in una sola serata le voci di personaggi come Matteo Renzi, Carlo Calenda, Renzo Arbore, Antonio Di Pietro, Vissani, Sgarbi, Grillo, Platinette, Fabio Volo, Giuliano Ferrara, Giovanni Floris, Claudio Bisio e Antonino Cannavacciuolo? Allora l’appuntamento per voi è stasera (ore 21.30) in piazza Miramare a Marcelli di Numana. Sul palcoscenico salirà infatti Claudio Lauretta (foto), imitatore, attore e comico visto in popolari programmi televisivi come ‘Striscia la Notizia’, ‘Zelig’, ‘Chiambretti Night’ e ‘Quelli che il calcio’. Camaleontico e trasformista, Lauretta ha dato vita a personalissime imitazioni che ne hanno decretato il successo. E’ tra l’altro il primo imitatore italiano ad aver fatto un deep fake televisivo dell’imitazione di Matteo Renzi nel programma ‘Striscia la Notizia’.